Mattia, Chiara, Iago, Shaila e Giglio, nuovo eliminato dal GF: risultati dei sondaggi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, sono finiti in nomination Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Shaila Gatta, Iago Garcia e Luca Giglio. Il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio preferito dall’eliminazione. Stasera il concorrente con meno preferenze lascerà la casa del Grande Fratello, ad eccezione di Shaila, che ha un bonus per tornare in gioco. Secondo i sondaggi, i concorrenti meno a rischio eliminazione sono Gatta, Garcia e Fumagalli, mentre Giglio e Cainelli sembrano i più in pericolo. Non è detto, però, che siano proprio loro a lasciare il programma, poiché il fandom di Chiara e quello di Jessica Morlacchi stanno votando attivamente per salvarli.

Il televoto vede attualmente Shaila al 35%, Iago al 28%, Mattia al 17%, Chiara al 13% e Giglio al 7%. Nel corso delle nomination, ogni concorrente ha nominato altri, portando a una dinamica di alleanze e strategie. Stefania ha nominato Giglio, Iago ha scelto Chiara, e diversi altri concorrenti hanno espresso le loro preferenze, creando un clima teso nella casa.

Le scelte di nomination sono state varie, con alcuni concorrenti che hanno giustificato le loro decisioni parlando di offese personali e legami passati. Chiara ha nominato Iago per dichiarazioni fatte e Shaila ha scelto Fumagalli, definendolo ingrato. Altre dinamiche di gioco emergono con gli scambi di scelte e le tensioni tra i concorrenti, rendendo il gioco ancora più avvincente. Chi sarà il prossimo eliminato tra i nominati? La suspense continua.