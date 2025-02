Mattia Ahmet, dichiarato ufficialmente morto il figlio dello chef Minguzzi

È stato ufficialmente dichiarato morto Mattia Ahmet Minguzzi, il quattordicenne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, accoltellato il 24 gennaio nel mercato di Kadikoy a Istanbul. Mattia, residente nel distretto di Beyoglu, era al mercato con due amici per comprare attrezzatura per lo skateboard. Durante la sua visita, è scoppiato un alterco per motivi futili con due giovani di 15 e 16 anni, che ha portato all’accoltellamento. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno registrato l’incidente. Gli aggressori, già con precedenti penali, sono stati arrestati.

Anche il Comites di Istanbul ha espresso il suo cordoglio: “In un momento così drammatico per la nostra comunità, che ha visto spegnersi il giovane Mattia Ahmet Minguzzi, vittima di un atto di efferata e insensata violenza, vogliamo ricordarlo con affetto, porgendo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha condiviso su Facebook il profondo cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la tragica e ingiusta morte di Mattia, sottolineando l’impatto di questa tragedia sulla comunità: “Lascia un segno profondo, in particolare per una dipendente del Comune di Riccione, zia di Mattia, alla quale va tutta la solidarietà in questo momento di dolore indescrivibile. L’amministrazione si stringe attorno a lei e alla sua famiglia, rinnovando il proprio sostegno e la propria vicinanza”.