Matthias De Donà, il fratello di Giaele fa coming out e si dichiara a un ragazzo in un reality

Mentre Giaele De Donà è nella casa del GF Vip, suo fratello Matthias è uno dei protagonisti nel nuovissimo reality di Netflix, Summer Job. Il ragazzo si è presentato in maniera molto ‘onesta’ e nel corso delle puntate ha dimostrato di avere stoffa per questo tipo di programmi (Alfonso mi senti?).

“Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e vengo dal Veneto. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto”.

(Andando avanti trovate spoiler su Summer Job).

Nel programma il 18enne ha avuto un flirt con Sofia, ma già alla seconda puntata ha preferito chiudere: “I suoi sentimenti sono più avanti dei miei e non voglio ingannarla. Fuori da qui mi sto sentendo con qualcuno. Io adesso so che comunque sto ferendo la persona fuori. Dentro mi sto sentendo una persona brutta. Preferisco frenare, perché più andiamo avanti e peggio sarà. Sto facendo un passo indietro, perché ho qualcuno fuori. Mi faccio mille complessi adesso“.

Matthias ha anche fatto coming out in maniera molto naturale. Il fratello minore di Giaele si è poi dichiarato ad un compagno di stanza, Pit.

“Tu come persona sei completamente etero o no? Volevo saperlo, perché non ne ero sicurissimo. Io non lo sono al 100%. Come mi attrae una ragazza mi attrae anche un ragazzo sono sincero. E dentro a questa casa tu rispecchi i canoni che ho. Sì ti avvicini all’ideale di bellezza che ho per un maschio. Quindi puoi sentirti lusingato perché non l’ho mai detto così palesemente prima. Sei un ragazzo straordinario, una persona molto carina lo ammetto. Non voglio più nascondermi dietro maschere e mille insicurezze. Questa è la mia occasione per dire al mondo chi sono veramente senza filtri e paure”.