Matthias De Donà, il fratello di Giaele: “Anche io c’avrei provato con Antonino”

A pochi giorni dal debutto nel reality di Netflix Summer Job (dove ha anche fatto coming out e si è dichiarato ad un altro concorrente), Matthias De Donà ieri sera è stato al GF Vip per fare una sorpresa a sua sorella. Appena arrivato nel giardino della Casa, il 18enne ha detto di comprendere la cotta che Giaele si era presa per Antonino. Senza farsi troppi problemi Matthias De Donà ha confessato che se fosse stato al GF Vip c’avrebbe provato anche lui con Spinalbese.

“Mi manchi, mi manca parlare con te al telefono e raccontarti come vanno le cose con mamma, in famiglia, con Brad e con il resto. Ricordati che la tua famiglia è fuori, qui dentro puoi volere bene a chi vuoi, ma non amare nessuno. Quelli che ami e che ti amano davvero sono fuori. Sono fiero di te e di quello che fai. Antonino è una bellissima persona e c’avrei provato anche io se fossi stato qua dentro. Sai però che lui non è il tuo punto di riferimento, quello è tuo marito. Poi c’è Antonella, meglio che non parlo di lei, abbiamo già capito tutto tanto. Perché lei mette parole mai dette in bocca alle persone. Tu continua così perché stai andando benissimo. Cerca di essere te stessa, una donna indipendente, che non ha bisogno proprio di nessuno e ti amo. E poi salutami Alberto e mi raccomando fagli tantissimi auguri da parte mia”.