Matthias De Donà attacca Antonella e Stefano Fiordelisi: “Alfonso mi ha fermato, stavo per parlare”

Nella casa del GF Vip i concorrenti si stanno scannando, ma anche i loro parenti e amici fuori non scherzano. Francesco Chiofano ha attaccato duramente Antonella e il padre della Fiordelisi si è infuriato parlando di persone ‘devastate dalle droghe’. Oggi è intervenuto anche Matthias De Donà. Il fratello di Giaele (che ha fatto coming out nel reality Netflix Summer Job) ha criticato Antonella ed ha tirato in ballo anche i bot e il papà della ragazza.

Vedendo Summer Job mi sono accorto subito che Matthias ha la stoffa giusta per questo genere di programmi. Alfonso pronto per arruolarlo nel GF Vip 8?

“Penso che sia meglio avere meno contenuti, ma gente di qualità e che questo possa far bene al pubblico italiano. Poi la cosa più squallida non sono i bot, ma che Antonella si basa su informazioni false create grazie ai soldi del papi. Lei è viziata, ma non è colpa sua, ma piuttosto dell’esempio che ha ricevuto crescendo. Dei no nella vita dovrebbero riceverli tutti. Questa ragazza crea polemiche e discussioni inutili solo per cercare di emergere un attimo.

Stavo facendo un giretto su Instagram e Twitter e ho visto delle cose. Mi spiace perché certe cose avrei voluto dirle a mia sorella al GF Vip, ma il mitico Fonzie mi ha voluto fermare prima. Le persone false e incoerenti possono servire al programma a scopo di dinamiche visto che Antonella è fondamentale per questo, visto che lancia frecciatine inutili, sme**a gli altri e mette loro parole in bocca che non sono mai state dette. Questa è una cosa ridicola, così com’è ridicolo il fatto che lei ha vinto il televoto contro Oriana Marzoli lunedì scorso. Volevo ricordarvi che ‘Fuori Antonella’ è intendenza da ben due settimane”.