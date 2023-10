Matthew Perry di Friends è morto a 54 anni

Matthew Perry, storico volto di Friends, è morto a 54 anni per un apparente annegamento. A rivelarlo è stato TMZ che ha così scritto.

“Fonti delle forze dell’ordine ci dicono che l’attore è stato trovato morto sabato in una casa nella zona di Los Angeles, pare apparente annegamento”.

I soccorritori sono accorsi alla casa dopo una chiamata per “allarme arresto cardiaco” e Matthew Perry è stato trovato morto nella vasca idromassaggio. Non c’era alcun tipo di droga sulla scena.

‘Friends’ star Matthew Perry has died at the age of 54 after an apparent drowning, TMZ reports. pic.twitter.com/YRhfnX0p4N — Pop Base (@PopBase) October 29, 2023

Matthew Perry, i problemi di alcolismo da adolescente

A 14 anni Matthew Perry ha avuto problemi d’alcolismo e ha rivelato che era arrivato a scolarsi una bottiglia di vino al giorno. “Mi stendevo sull’erba e mi sentivo in paradiso. Pensavo che la gente normale si sentisse così tutto il tempo. E così, a 18, ero costantemente ubriaco“. […] “Non ho mai voluto bere o drogarmi al lavoro. Non lo avrei mai fatto, per non finire sul set in totale dopo sbornia, in preda ai tremori. Se mi fossi lasciato sfuggire il periodo più felice della mia vita non mi sarei mai perdonare e non volevo incasinare la situazione”.