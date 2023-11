Matthew Perry, ai funerali privati anche il cast di 'Friends'

L’attore Matthew Perry è stato sepolto ieri pomeriggio in un cimitero di Los Angeles, dopo una cerimonia funebre privata alla quale hanno partecipato tutte le star di ‘Friends’. Lo riportano i media statunitensi, spiegando che la cerimonia, che si è svolta al cimitero Forest Lawn a pochi passi dagli studi Warner Bros, sarebbe durata due ore. Perry, 54 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles lo scorso fine settimana. Le cause della morte non sono state ancora rese note, l’autopsia non è stata sufficiente a spiegare i motivi del decesso e le autorità attendono i risultati degli esami tossicologici.

Il Forest Lawn Memorial Park è il cimitero in cui riposano numerose star di Hollywood tra cui Carrie Fisher, Paul Walker, Stan Laurel, Elizabeth Taylor e Michael Jackson. Tra i partecipanti alla cerimonia funebre, oltre alla famiglia, c’erano i protagonisti di ‘Friends’, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, oltre alla famiglia di Perry, per un totale di circa 20 persone tutte vestite di nero. Nello stesso giorno dei suoi funerali, è stata lanciata una nuova fondazione a nome di Perry, la Matthew Perry Foundation, per aiutare coloro che lottano contro la dipendenza, il cui sito web si apre con una frase dell’attore: “Quando muoio, non voglio che ‘Friends’ sia la prima cosa ad essere menzionata, voglio che aiutare gli altri sia la prima cosa che viene menzionata”.​