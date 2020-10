Matthew McConaughey senza freni nel libro autobiografico ‘Greenlights’ in cui racconta molti segreti ed episodi del suo passato fino ad esso rimasti privati. L’attore americano per i suoi 50 anni ha deciso di aprirsi e rivelare al suo pubblico quello che ha subito quando era solo un adolescente. A 15 anni un uomo ha ricattato Matthew per avere dei rapporti e a 18 un mostro ha abusato di lui, questo mentre il protagonista di Serenity era svenuto in un furgone.

“Ci sono stati molti episodi spiacevoli. Fui ricattato per farlo per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel rapporto pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice. […] C’è stato anche altro, quello che molto tempo fa mi ha fatto un uomo. A 18 anni fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi nel retro di un furgone”.

Per quanto siano esperienze davvero drammatiche, evidentemente McConaughey sentiva il bisogno di liberarsi e di raccontarle.

Matthew McConaughey e la strana dichiarazione sulla scomparsa del padre.

“Mio padre ci ha sempre detto che se ne sarebbe andato facendo l’amore con mamma. Questo è quello che è successo, ha avuto un infarto al culmine del suo piacere. Mia madre mi chiamò per dirmelo e le mie ginocchia cedettero. Era mio padre: niente e nessuno poteva ucciderlo. Eccetto mamma”.