Matteo Vitali e Siria Pingo: social e dati della coppia di Temptation Island

A tre settimane dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, ieri sera su Canale 5 è andato in onda lo spot con la prima coppia del programma. Matteo Vitali e Siria Pingo si sono presentati ai fan della trasmissione raccontando un po’ di loro.

Lei ha ventidue anni, è originaria di Gela in Sicilia, ma da molto tempo vive a Massa Carrara in Toscana. Siria sta con il fidanzato da sette anni ed è stata lei a chiamare la trasmissione mariana, perché dopo molti cambiamenti (anche fisici) ha deciso di mettere alla prova il compagno, per capire se lui l’apprezza ancora: “Negli ultimi anni sono cambiata molto, anche esteticamente. Prima pesavo circa 130 kg e poi ne ho persi 85. ora sto bene, ho voglia di divertirmi e vorrei capire se a lui vado bene per quella che sono adesso“.

Matteo Vitali (qui il suo profilo Instagram) è un grande amante dei tatuaggi e della birra, infatti diversi anni fa sui social ha scritto: “Amo la birra, I love you baby! […] Tatuaggi? Oh yeah baby, meglio di una donna. Di meglio c’è un di tatuaggio, I love tatto. Tatuaggi? Dolore, ma tanta soddisfazione“. Il ragazzo ha scoperto della chiamata fatta a Temptation Island solo a cose fatte, ma ha poi accettato di partecipare al programma: “Non sapevo nulla. Diciamo che all’inizio ero sorpreso, non me l’aspettavo, anche perché io non avrei partecipato. Tra noi va tutto bene, ma ovviamente io parlo per quello che mi riguarda. L’unica cosa è che ha tutti intorno e questo mi infastidisce“.

Matteo Vitali e Siria Pingo, le foto di coppia.

In attesa di vedere i due concorrenti a Is Morus Relais a Temptation Island (che dovrebbe partire l’ultimo giovedì di giugno o il primo di luglio, almeno secondo i listini di Publitalia), ecco un po’ di foto della prima coppia di questa nuova edizione.