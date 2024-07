Matteo Sinet verso il Grande Fratello: “Trattativa”

C’è una trattativa in corso fra il Grande Fratello e Matteo Sinet, un nome sconosciuto al general public ma molto famoso online. A rivelare questa indiscrezione è stato Amedeo Venza su Instagram: “Matteo Sinet il ragazzo dello skin-care che ha fatto impazzire milioni di ragazzine è stato contattato per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Non si sa ancora come sia andata la trattativa. Di lui sappiamo che è Italo-Francese e vive in Francia!“.

Matteo Sinet è un TikToker influencer famoso prevalentemente per il suo bel faccino che fa andare in brodo di giuggiole migliaia di ragazzine. Fra i pochi a parlare online del TikToker è stato ovviamente Webboh, che lo ha così descritto:

“Matteo Sinet è nato il 23 settembre 2002, ha 21 anni ed è del segno della Bilancia. E’ italo-francese, vive in Francia, ma talvolta viene in Italia dai suoi parenti – pensate che nel momento in cui stiamo scrivendo quest’articolo si trova a Milano in compagnia di Matteo Robert! – ma non è l’unico motivo per cui si sposta. Infatti, oltre alle questioni familiari, Matteo lavora come modello e si ritrova a muoversi in giro per il mondo. È proprio dalla sua scheda tecnica da modello che scopriamo anche la sua altezza: ben un metro e ottanta!”

Su Instagram ha oltre 2 milioni di followers, su TikTok oltre 4. Riuscirà Mediaset a convincerlo ad entrare nella Casa del Grande Fratello? O il cachet che gli hanno proposto è inferiore ai vari ADV che fa quotidianamente sui suoi social?

@sinetmatteo Again #skincare #menskincare ♬ You Don’t Own Me (feat. G-Eazy) – SAYGRACE

Piccola curiosità: quando qualcuno gli ha chiesto ‘Sei gay?‘ lui ha risposto così: “Solo perché ho i capelli azzurri e mi prendo cura della mia pelle?”.