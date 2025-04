Matteo Salvini tre volte segretario della Lega: la salita dal 2013

Matteo Salvini è stato eletto segretario della Lega per la terza volta, questa volta per acclamazione. Ha 52 anni, è padre di due figli da precedenti relazioni e attualmente è fidanzato con Francesca Verdini. La sua carriera politica inizia nel 1993 come consigliere comunale. Dopo vari ruoli, diventa deputato europeo dal 2004 al 2006 e poi dal 2009 al 2018, prima di essere eletto alla Camera e al Senato, conquistando l’ultimo seggio nel settembre 2022. Nel dicembre 2013, Salvini diventa segretario della Lega Nord, subentrando a Roberto Maroni. Durante la sua segreteria, il partito evolve da un movimento a vocazione padana a un partito nazionale con una forte impronta sovranista, alleandosi con forze di destra a livello europeo, iniziando dalla collaborazione con Marine Le Pen.

Nel 2017 nasce la ‘Lega per Salvini Premier’, segnando l’abbandono del termine ‘Nord’ e l’apertura a temi nazionali. Questa trasformazione ha generato polemiche, in particolare con Umberto Bossi, che accusa Salvini di tradire le origini del movimento, come dimostra il suo sostegno al ‘Ponte sullo Stretto’. La leadership di Salvini si distingue per una posizione rigida sull’immigrazione e la sicurezza, senza però trascurare le istanze territoriali, come la lotta per l’autonomia regionale.

Nel 2019, durante il suo mandato da ministro dell’Interno, impedisce lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave ‘Open Arms’, affrontando un processo per sequestro di persona, da cui sarà assolto nel 2024. Dopo un periodo di opposizione, Salvini ritorna al governo con Mario Draghi fino alla sua dimissione nel 2022. Attualmente, è vicepremier nel governo di centrodestra di Giorgia Meloni, competendo per la leadership della coalizione.