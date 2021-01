Matteo Salvini sembrerebbe avere un debole per Selvaggia Roma, dato che su Instagram non solo la segue (e lui segue solo 149 profili!) ma la riempie anche di mi piace. Selfie allo specchio, foto in costume, red carpet: il pollicione del leader della Lega più volte ha schiacciato il like sotto alle foto della Roma che ricambia addirittura il follow.

Quella di Salvini sarebbe però una cotta virtuale, una celebrity crush, niente di più, dato che sarebbe tutt’ora fidanzato con Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini, con cui fa coppia ormai da due anni, archiviata la relazione con Elisa Isoardi.

Che Matteo Salvini possa essere l’uomo ideale di Selvaggia Roma? Lei, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per Casa Chi, aveva confessato che fra i vipponi conosciuti all’interno del bunker di Cinecittà l’unico che le poteva piacere era Andrea Zelletta. Un tipo esteticamente molto (ma molto!) diverso da Matteo Salvini.

“Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. – continua Selvaggia Roma – Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di”.

Che abbia subìto il fascino dell’uomo in politica?