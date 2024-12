Matteo Salvini Ritorna al Viminale: Le Dichiarazioni di Meloni su Piantedosi

Matteo Salvini, dopo essere stato assolto nel processo Open Arms poiché “il fatto non sussiste”, sembra intenzionato a tornare al Viminale, il ministero dell’Interno, attualmente guidato dal prefetto Piantedosi. La premier Giorgia Meloni, tuttavia, frena gli entusiasmi riguardo a un suo imminente rientro. Salvini, attuale vicepremier e ministro dei Trasporti, ha dichiarato che la sua eventuale assunzione al Viminale non è da escludere, riportando che “il Viminale è un posto stupendo”, ma sostiene di non voler “traslocare” per ora.

Dopo l’assoluzione, il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, ha manifestato l’intenzione di valutare un ricorso. Meloni ha lodato il lavoro di Piantedosi, affermando che le accuse a Salvini erano legate a scelte politiche e che non vi erano stati “effettivi reati”, criticando l’uso della giurisdizione come strumento per condizionare la politica.

Meloni resta cauto riguardo a un possibile ritorno di Salvini al Viminale. Durante un vertice in Finlandia, ha evidenziato che entrambi sono soddisfatti del lavoro dell’attuale ministro dell’Interno. La sentenza del processo è arrivata dopo un incontro di otto ore dei giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo, che hanno riconosciuto che le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nei confronti di Salvini dovevano essere annullate.

Questa vicenda risale all’agosto 2019, quando, da Ministro dell’Interno, Salvini impedì all’imbarcazione della ONG Open Arms di attraccare nelle acque italiane, bloccando lo sbarco di 147 migranti. Con le elezioni regionali in Campania previste per ottobre e un possibile ruolo di Piantedosi come candidato, si prospetta una dinamica interessante nel centrodestra italiano. La situazione attuale lascia aperte varie possibilità, ma senza conferme concrete sul futuro di Salvini alla guida del ministero.