Matteo Salvini risponde alle offese di Mughini al GF: “Insultato in diretta?”

Appena entrato al Grande Fratello, Giampiero Mughini si è lasciato scappare delle offese rivolte a Matteo Salvini. Mentre parlava con Samira Lui, il nuovo gieffino ha detto: “Ma dimmi un po’, una ragazza con la pelle scura ha dei problemi in Italia? Non penso, spero di no. Io credo che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretin0 di Salvini ha detto che Paola Egonu…“.

Poche ore dopo Giampiero si è scusato in confessionale:”Riguardo a quello che è accaduto poco fa voglio dire la mia. Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora. Quindi chiedo scusa per quello che ho detto“.

Matteo Salvini risponde a Mughini sui social.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti poco fa ha pubblicato il filmato in cui Mughini lo insulta ed ha risposto a modo suo: “Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretin0 e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!”

Il pensiero di Mughini su Salvini.

A parte l’attacco al GF, Mughini non ha mai speso bellissime parole per il leader della Lega. In passato l’intellettuale ha anche definito Matteo Salvini ‘un lupo mannaro della politica’.

“Salvini?Non ci meritavamo un risultato elettorale che premiasse un personaggio di questa fatta. È triste stilisticamente e antropologicamente che sia lui a rappresentare la Lombardia, il cuore produttivo del Paese. Per me lui è un lupo mannaro della politica. Come mai? Mi sembra evidente e lo penso. Lui si avventa come un lupo mannaro sui temi. Si lancia su tematiche anche delicate e lo fa con forza. Aveva cominciato su quella nave che non era andata a Malta. Quella nave ha poi girato a lungo e poi è sbarcata in Spagna. Quello è il suo modo di fare politica. Per il resto che vuoi che ti dica? Parliamo del nostro governo? Qui c’è da gridare di paura”.