Matteo Salvini risponde a Donald Trump: ‘Un’immagine piuttosto disgustosa’ dopo le sue dichiarazioni sui dazi

Matteo Salvini ha commentato la controversa affermazione di Donald Trump riguardo ai dazi, definendola "abbastanza disgustosa". Durante una cena a Washington, Trump ha rivelato che molti leader di Paesi colpiti dai dazi lo starebbero implorando per cercare contatti, utilizzando un linguaggio colorito e affermando: “Questi paesi ci stanno chiamando per baciarmi il c***”. Questo commento ha suscitato polemiche a livello internazionale.

In un incontro elettorale, Salvini ha ripetuto che l’immagine evocata da Trump non è adeguata e ha sottolineato l’importanza del "buonsenso, del dialogo e del confronto" con gli Stati Uniti, affermando che "non sono il nemico", ma che le vere problematiche provengono dalla Cina. Salvini ha anche accennato al “bazooka”, uno strumento anti-coercizione che l’Unione Europea considera di utilizzare in risposta ai dazi imposti da Trump, dichiarando: "Se uno pensa di andare a trattare a Washington col bazooka sul tavolo, va ricoverato".

Matteo Renzi ha colto l’occasione per criticare Meloni e Salvini sul suo profilo Twitter, affermando che i sovranisti italiani finiscono per essere "baciatori" di un sovranista americano e che la verità alla fine emergerà, rivelando che non sono patrioti ma sudditi.

Queste interazioni dimostrano la tensione attuale nelle relazioni internazionali, in particolare riguardo alle politiche commerciali di Trump e alle risposte strategiche dell’Unione Europea e degli esponenti politici italiani.