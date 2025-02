Matteo Salvini parla dei “like” che ha messo a Clara di notte

Durante la settimana di Sanremo, Clara, la cantante di “Febbre”, ha fatto una rivelazione su Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, suscitando curiosità nel pubblico. In un’intervista rilasciata a Nino Luca del Corriere della Sera, Clara ha scherzato sul fatto che Salvini potrebbe multarli se avessero fatto qualcosa di sbagliato e ha aggiunto: “Lui mi mette i like di notte”. Questa affermazione ha colto di sorpresa il giornalista, che ha chiesto chiarimenti, ma Clara si è affrettata a dire: “Oddio però questo non lo mettiamo, dai”.

Successivamente, Matteo Salvini ha confermato l’interesse per i post di Clara in un’intervista con il portale The Journalai. Ha dichiarato di mettere like alle sue canzoni, ma ha anche precisato di non seguirla sui social e che normalmente mette like a molte persone. Salvini ha spiegato: “Se tu vai sulla mia pagina, ci sono tanti uomini e tante donne…”. Ha aggiunto che i like li mette principalmente di notte, quando ha tempo libero, poiché durante il giorno è occupato.

Ha sottolineato che non c’è nulla di cui scusarsi e che, se una canzone gli piace, la condivide senza problemi. Ha augurato il meglio a Clara, affermando di non seguirla, ma che riconosce il valore della sua musica. La situazione ha generato un notevole interesse, venendo ripresa ampiamente dai media.