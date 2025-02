Matteo Salvini: ‘Le Battute di Meloni Sono Solo un Ricordo del Passato’

Matteo Salvini ha cercato di attenuare le polemiche dopo la divulgazione di chat riservate tra membri di Fratelli d’Italia, in cui la Lega viene definita un “partito senza onore” e lui stesso apostrofato come “bimbominkia” e “cialtrone”. Il leader della Lega ha dichiarato che Giorgia Meloni potrà confermare che tali tensioni sono ormai superate. Nelle conversazioni, esponenti di FdI hanno accusato Salvini di incapacità e ridicolo, insinuando anche supposte intese segrete con Matteo Renzi per favorire il suocero Denis Verdini.

Intervistato dal quotidiano Il Tempo, Salvini ha adottato un atteggiamento zen, affermando che chi spera di mettere in difficoltà la maggioranza attraverso vecchie chat sbaglia. Ha riconosciuto che, sebbene non sia particolarmente permaloso, non è piacevole leggere certe frasi, precisando che si tratta di commenti di un’epoca politica diversa che non riflettono il pensiero attuale. Meloni aveva, nel febbraio 2020, criticato la Lega per non mantenere la parola data, affermando che ciò compromette l’immagine di partito di destra.

Il termine “bimbominkia” sarebbe stato usato da Giovanbattista Fazzolari, attuale sottosegretario, dopo una visita di Salvini in Israele. Si ricorda che durante il governo Conte I, la Lega era al governo e FdI all’opposizione, e vari membri di FdI avrebbero utilizzato termini come “infame” per attaccare critici provenienti dalla destra. La situazione resta tesa, ma Salvini si è mostrato fiducioso nella stabilità del governo.