Matteo Salvini e Sara Mariani: La Controversia sui ‘Maschi Bianchi’ in TV con Gino Cecchettin

La conduttrice di “Agorà Weekend” su Rai3, Sara Mariani, ha sollevato una polemica per una domanda rivolta a Gino Cecchettin riguardo ai femminicidi, in particolare sugli “maschi bianchi”. La domanda ha suscitato critiche, tra cui quella di Matteo Salvini, che ha definito l’uscita “inaccettabile” e ha criticato la televisione di Stato per il contenuto trasmesso. Mariani ha chiesto: “Cosa dobbiamo fare affinché i maschi bianchi… di figli così ce ne siano di meno?”. Questa frase, estrapolata da un’intervista più ampia sui temi del femminicidio e del patriarcato, ha fatto rapidamente il giro dei social, generando polemiche.

Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha reagito affermando che è indegno per una rete pubblica arrivare a tali livelli di discussione. In risposta, il sindacato Usigrai ha difeso Mariani, spiegando che le sue parole erano chiaramente motivate dalla triste vicenda di Giulia Cecchettin e dal dibattito attorno al femminicidio, sottolineando che le sue parole non andrebbero strumentalizzate. Ha anche criticato Salvini per aver alimentato commenti sessisti nei confronti della giornalista.

Negli ultimi giorni, il concetto di patriarcato è tornato sotto i riflettori, specialmente in relazione alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Valditara è stato criticato per alcune sue affermazioni riguardanti la violenza di genere, chiarendo il suo punto di vista in un’intervista a “Quarta Repubblica” e ribadendo che il femminicidio non è da attribuire esclusivamente a stranieri, ma è influenzato anche da condizioni sociali, inclusa la marginalità legata all’immigrazione clandestina. Ha proposto di passare dal concetto di patriarcato a quello di “figliarcato”, identificando maschilismo e machismo come i veri nemici.

Infine, Valditara ha annunciato un incontro con Gino Cecchettin per discutere obiettivi comuni nella lotta contro la violenza di genere, cercando di contribuire a un dibattito costruttivo sul tema. La polemica continua ad accrescere le tensioni sui temi della violenza di genere, con l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sempre più focalizzata su questioni di patriarcato e prevenzione dei femminicidi.