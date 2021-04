Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno a gara a chi la spara più grossa sulla legge contro l’omofobia. L’ultima barzelletta del leader della Lega (Nord)? Il DDL Zan secondo Matteo sarebbe discriminatorio. Ma è davvero possibile che un disegno di legge che è stato scritto per punire chi discrimina limiti la libertà di qualcuno? Secondo Salvini sì.

“La nostra posizione è chiarissima: ognuno è libero di fare l’amore con chi vuole, amare chi vuole e vivere con chi vuole. E chi discrimina o aggredisce e picchia per strada qualcuno, che sia etero, che sia omo o sia trans, è un delinquente. Punto. Che va punito come la legge già prevede. – ha dichiarato Matteo Salvini al Corriere – Non serve una nuova legge, soprattutto in un momento in cui ci dovremmo occupare dell’epidemia e della ripartenza. Politici e cantanti possono dire quel che vogliono: non mi convinceranno. Semmai, lavoro per rendere più veloci e meno costose le adozioni le migliaia di coppie che attendono. Noi crediamo che la legge sull’omofobia possa introdurre una discriminazione: se io dico che ritengo che l’utero in affitto è una barbarie, se dico che sono contrario alle adozioni gay, rischio il processo”.

Ennesima bugia di Salvini, visto che anche se il DDL Zan venisse approvato, non spedirebbe in carcere o a processo chi non appoggia le adozioni gay (che sono sacrosante).

Alessandro Zan commenta la bufala di Matteo Salvini.

Repetita iuvant, @matteosalvinimi: dire di essere contro l’omogenitorialità non è un reato, e ovviamente non lo sarà nemmeno con la legge contro #omotransfobia. Ripeterlo continuamente però è una fake news, e queste menzogne continue, Senatore, non le fanno onore. Basta@Corriere — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) April 3, 2021

Dice Salvini che la legge Zan non va bene perché lui ha già troppi processi in corso, è già impegnato « tutti i sabati di aprile », cosa che per altro mi sembra anche già una confessione di omofobia. Speriamo per maggio. pic.twitter.com/Y5P28blXOa — Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) April 3, 2021