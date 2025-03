Matteo Salvini e JD Vance: dalla Questione Migratoria alla Promozione del Made in Italy

Il vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha avuto un colloquio telefonico con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, il 21 marzo. La conversazione, definita “cordiale e concreta” e durata circa quindici minuti, ha riguardato tematiche importanti come la collaborazione tra Italia e Stati Uniti, la lotta contro l’immigrazione illegale e il sostegno al Made in Italy.

Durante il colloquio, Salvini ha espresso la sua intenzione di organizzare una missione negli Stati Uniti con imprese e investitori italiani per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. Nella nota della Lega, è stato sottolineato l’importanza di mettere in evidenza le eccellenze italiane nel settore delle infrastrutture e, al contempo, di riconoscere l’esperienza americana nelle comunicazioni satellitari.

Salvini e Vance hanno concordato sulla necessità di affrontare insieme l’immigrazione irregolare e hanno discusso di iniziative a sostegno del made in Italy negli Stati Uniti. Inoltre, hanno espresso un totale accordo sulla ricerca di una pace duratura in Ucraina, evidenziando l’impegno comune in questo ambito.

Infine, Salvini ha invitato Vance a partecipare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, promettendo di mantenere i contatti in futuro. JD Vance, nato nel 1984 in Ohio, è una figura di spicco del Partito Repubblicano e ha guadagnato notorietà grazie al suo libro autobiografico “Hillbilly Elegy”. Dopo una carriera da avvocato e investitore, è stato eletto senatore nel 2022 e poi vicepresidente degli Stati Uniti.