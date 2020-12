Ieri Matteo Salvini ha partecipato alla consegna natalizia di pacchi dono dei City Angels per gli anziani a Milano, ma il presidente e fondatore dell’associazione Mario Furlan prende le distanze dalla partecipazione all’iniziativa benefica del leader della Lega e spiega in un video che “è stata una cosa fatta a mia, a nostra completa insaputa”.

Matteo Salvini distribuisce i pacchi di Natale agli anziani di Milano, il fondatore dei City Angels: “Non sapevo della sua presenza: non mi ha fatto piacere”



“Ho scoperto come voi – dice nel video pubblicato sui canali social dei City Angels – che la nostra madrina Daniela Javarone è andata con Matteo Salvini a portare i pacchi dono agli anziani soli. Daniela è nostra madrina dal 2004 e da allora, ogni natale, fa una cosa molto bella, porta questi pacchi dono a 120 anziani soli. Ci chiede di mettere a disposizione un nostro furgone e un nostro angelo che lo guidi”.

Salvini e la consegna dei pacchi di Natale ai bisognosi: per la prima volta in strada con i City Angels in polemica con il governo



“Quest’anno – precisa Furlan – non sapevo che ci sarebbe stato con lei il senatore Salvini. Quando l’ho saputo, non ho avuto piacere e anzi, mi sono girate le balle perché è stata una cosa fatta a mia, a nostra completa insaputa. Spero di essere stato chiaro su questo”. Salvini ieri aveva anche partecipato al pranzo di Natale con gli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari.

Ma a polemica è tutt’altro che spenta. “Mi dimetto da madrina dei City Angels perché in un movimento schierato politicamente non ci sto”, annuncia la Javarone. “Mario continua a dire che non glielo avevo detto, evidentemente c’è stato un fraintendimento – dice la presidentessa degli Amici della Lirica e madrina dei City Angels che in queste ore ha ricevuto diverse critiche sui social – ma davvero non capisco quale problema ci sia, visto che ci sono decine di foto di Salvini con i City Angels, che hanno sempre ospitato politici di tutti i tipi, da Sala a De Corato”.

“La beneficenza non ha colore politico – continua Javarone, che ogni Natale partecipa a un pranzo per anziani soli, sostituito quest’anno dalla consegna a domicilio causa Covid – tutti sanno che sono amica di Salvini da quando era un ragazzo, e ora non capisco perché si faccia polemica per questa iniziativa e non per la sua presenza, sempre ieri, al pranzo dell’Opera cardinal Ferrari”. Con Furlan, “ci siamo parlati, ed è dispiaciutissimo, ma avrei preferito che dicesse che chiunque venga a dare visibilità al nostro lavoro è benvenuto, di qualsiasi colore sia”. Per quanto riguarda la signora ritratta ieri con Salvini, il cui figlio ha scritto sui social che è stata usata per propaganda, Javarone spiega che “è stata la stessa signora a venirci incontro, era felicissima e ha voluto fare una foto con Matteo. Non l’abbiamo incontrata per caso, era una delle persone cui dovevamo consegnare il pacco e nessuno ha mai detto che era una clochard”.