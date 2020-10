Che Matteo Salvini e Fedez non siano esattamente bff lo sappiamo da anni, ma oggi in piena emergenza Covid 19 l’ex ministro degli Interni ha trovato il tempo per lanciare shade al rapper e a Giuseppe Conte. Il noto food blogger – ironizzando sulla chiamata fatta dal Premeir ai Ferragnez – ha scritto: “Il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a Fedez oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione”.

Il cantante però ha ricordato a Matteo che piuttosto che preoccuparsi delle iniziative del Premier, dovrebbe ricordarsi quello che diceva fino a poco tempo fa.



Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni https://t.co/XU7fkg9QkF — Fedez (@Fedez) October 22, 2020

Matteo Salvini(che si chiede cosa abbia fatto il governo per evitare la seconda ondata) e le dichiarazioni della scorsa estate.

“La mascherina? Non ce l’ho e non la indosso”. “Il distanziamento sociale è orribile, è un ossimoro. Spero che non si arrivi a mettere le mascherine obbligatorie a bambini di sei anni, perché sarebbe la cosa più diseducativa e anche dannosa dal punto di vista medico per

un bimbo che ha bisogno di affetto”.

“Che cosa è stato fatto in questi 6 mesi per prevenire la seconda ondata” ha dichiarato quello che girava tutta l’Italia a fare selfie con chiunque senza mascherina. #Salvini #Covid19 pic.twitter.com/31raAPUPKM — The Baseball Furies (@DavideRicci1973) October 17, 2020