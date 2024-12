Matteo Salvini Assolto nel Processo Open Arms: I Giudici Dichiarano il Fatto ‘Non Sussiste’

Matteo Salvini è stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel processo Open Arms, con la sentenza che ha dichiarato che “il fatto non sussiste”. La decisione è stata presa dopo una lunga camera di consiglio di otto ore, presieduta dal giudice Roberto Murgia. L’avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, ha sottolineato la piena assoluzione senza ambiguità, respingendo le voci di una sentenza riduttiva. Matteo Salvini ha espresso la sua felicità, affermando che dopo tre anni ha “vinto il buon senso, la Lega e l’Italia”, sostenendo che difendere i confini non è reato, ma un diritto. Ha inoltre dichiarato che chi sfrutta i migranti per ragioni politiche ha perso, considerando la sentenza una vittoria per il suo operato e per il paese.

Il processo si riferisce alla vicenda della nave Open Arms, gestita dall’ong spagnola, e coinvolge il blocco di 147 migranti salvati in mare ad agosto 2019, periodo in cui Salvini era ministro dell’Interno. La procura di Palermo aveva richiesto una condanna di sei anni, accusa poi non accolta dai giudici. Il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, presente in aula, ha espresso il suo dispiacere per la situazione dei migranti e ha annunciato la possibilità di presentare ricorso in appello, aspettando le motivazioni della sentenza.

La reazione della premier Giorgia Meloni è stata di grande soddisfazione, confermando l’infondatezza delle accuse. Anche all’estero sono arrivate adesioni alla vittoria di Salvini, tra cui quella del premier ungherese Viktor Orban, che ha esultato per la giustizia riportata, e di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che ha elogiato la determinazione di Salvini di difendere la volontà del popolo italiano durante il lungo processo giudiziario.

Questa sentenza rappresenta un momento cruciale per Salvini, che si appresta a tornare al lavoro con rinnovato entusiasmo, avendo vinto una battaglia legale che ha avuto ampie ripercussioni politiche e sociali in Italia e oltre.