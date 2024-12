Matteo Salvini assolto nel caso Open Arms: ‘Trionfa l’Italia’

Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms, in cui era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Dopo la sentenza del tribunale di Palermo, ha commentato su Twitter: “Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. La sua soddisfazione è stata espressa anche ai cronisti, sottolineando che il tribunale ha riconosciuto la legittimità delle sue azioni durante il blocco dello sbarco della nave ONG nell’agosto 2019.

Salvini ha dichiarato: “Sono felice, dopo tre anni ha vinto il buon senso, la Lega e l’Italia”. Ha ribadito che difendere i confini nazionali e combattere i traffici illegali di migranti non costituiscono un reato, ma rappresentano un diritto. Inoltre, ha ringraziato il suo avvocato e i cittadini italiani che lo hanno sostenuto, affermando che la sentenza non assolve solo lui, ma rappresenta anche la sconfitta di coloro che “usano i migranti per fare politica”.

Con la conclusione della vicenda giudiziaria, Salvini ha espresso l’intenzione di tornare al lavoro “con fiducia e grinta”. La sentenza ha segnato un punto di svolta sia per lui che per il partito della Lega, denunciando l’uso politico della questione migratoria. L’ex ministro, che ha occupato importanti cariche politiche, ha portato avanti una linea dura contro l’immigrazione, facendo riferimento al controllo dei confini come parte fondamentale della sua agenda politica.

Il processo si è sviluppato nel contesto di politiche di immigrazione sempre più stringenti, caratterizzate da scontri tra le autorità italiane e le ONG coinvolte nel salvataggio di migranti nel Mediterraneo. La vittoria di Salvini è vista dai suoi sostenitori come un riconoscimento della legittimità delle sue posizioni sull’immigrazione, mentre i suoi critici temono che possa legittimare ulteriori misure repressive contro i migranti.

La reazione alla sentenza ha generato dibattiti nel paese, con opinioni fortemente polarizzate. Intanto, la vicenda continua a influenzare il panorama politico italiano, evidenziando le divisioni riguardo alla gestione dell’immigrazione e ai diritti umani.