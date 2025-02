Matteo Renzi Trascina Sanremo in Italia Viva: Nobili e Noja in Cammino con Radio Leopolda

Matteo Renzi ha annunciato che Italia Viva sarà presente al Festival di Sanremo 2025, con commenti in diretta su Radio Leopolda, la radio del partito. Gli ex deputati Luciano Nobili e Lisa Noja saranno i protagonisti delle trasmissioni che accompagneranno le serate al Teatro Ariston. Renzi ha specificato che Radio Leopolda non intende imitare la Rai e che i suoi commentatori non saranno paragonabili ai conduttori tradizionali del festival. Inoltre, ha espresso il suo apprezzamento per il presentatore Carlo Conti, definendolo “mitico” e paragonandolo positivamente ai suoi inizi.

Oltre alla rassegna musicale, Renzi ha usato la sua Enews per criticare il governo di Giorgia Meloni, affermando che la premier spera che l’attenzione sul Festival possa distogliere il pubblico dalle problematiche recenti del suo governo. Tra le critiche mosse, Renzi ha menzionato diversi argomenti controversi, come la “fuga vile dal Parlamento” per evitare di discutere su un caso di criminalità, l’affare legato all’ex fidanzato della premier, e vari conflitti riguardanti i Servizi Segreti e la vigilantanza Rai. Ha inoltre sottolineato la mancanza di risposte dell’opposizione alle interpellanze e le tensioni interne tra i membri di Fratelli d’Italia, inserendo così un contesto politico significativo rispetto all’evento musicale. Renzi ha chiamato in causa questi temi per sottolineare il suo punto di vista critico nei confronti dell’attuale amministrazione.