Matteo Renzi: Libero Mercato e Rischi sul Settore Bancario

Matteo Renzi sul risiko bancario: "Vince il libero mercato"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha rilasciato dichiarazioni durante il convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, presso l’Excelsior Palace Hotel. Rispondendo alle recenti indagini della magistratura sul settore bancario, Renzi ha affermato: “Per me vince il libero mercato, sempre. Lunedi all’assemblea di Mediobanca, che vinca il migliore, chi ha più consenso.”

Renzi ha espresso preoccupazione per l’attivismo del governo, sottolineando che l’uso del golden power contro Unicredit rappresenta una grave violazione delle norme del libero mercato. “Non prendo posizione per nessuno delle parti in causa, ma è uno scandalo quando il governo utilizza il golden power contro una banca italiana”, ha aggiunto, ribadendo l’importanza di lasciare che sia il mercato a decidere.

Infine, ha evidenziato che le indagini della magistratura devono essere commentate solo attraverso le sentenze e non da polemiche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lapresse.it