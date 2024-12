Matteo Renzi critica Giorgia Meloni: il confronto con Putin e le assenze alle conferenze stampa

Matteo Renzi ha lanciato un duro attacco contro Giorgia Meloni, paragonandola a Vladimir Putin per il numero di conferenze stampa tenute nel 2024. In un post su X, Renzi ha evidenziato che la premier non ha ancora realizzato il tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti, lamentando un grave impoverimento dell’informazione in Italia. Infatti, la Meloni ha organizzato solo due conferenze stampa nel 2024, rimandando ripetutamente gli appuntamenti già programmati.

Renzi ha specificato che nel 2024 Meloni ha tenuto meno conferenze stampa di Putin, sottolineando l’importanza dell’incontro di fine anno tra il presidente del Consiglio e i media, consuetudine tra i suoi predecessori. L’ex sindaco di Firenze ha chiesto quale potesse essere la ragione per cui la leader di Fratelli d’Italia non riesca a dedicare del tempo alla stampa.

Inoltre, il numero di conferenze stampa tenute dalla Meloni è stato ridotto, come riportato da Repubblica, che menziona solo due eventi nel 2024: il primo il 4 gennaio e il secondo il 15 giugno, al termine del G7 in Puglia. Un episodio controverso si è verificato ad aprile quando la Meloni ha tenuto una conferenza a Tunisi definita “finta” poiché si è presentata senza giornalisti presenti.

Nel 2023, anche il consueto incontro di fine anno con i giornalisti è stato annullato più volte, a causa di un’influenza, e inizialmente programmato per il 20 dicembre, posticipato poi al 28 dicembre e infine al 4 gennaio 2024. Questo ultimo rinvio era giustificato da ufficiali fonti di Palazzo Chigi come un prolungamento dell’indisposizione della Meloni.

Attualmente, l’incontro con la stampa è stato fissato per il 9 gennaio 2025. Renzi, contestando la mancanza di trasparenza e la riluttanza della Meloni a confrontarsi con i giornalisti, ha sollevato interrogativi sulla sua gestione del dialogo con l’informazione e sul suo ruolo pubblico come premier. Queste osservazioni pongono interrogativi sull’impatto della comunicazione politica e sulla responsabilità dei leader verso la stampa e l’opinione pubblica.