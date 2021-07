Chiara Ferragni si è scagliata contro i politici che stanno ostacolando il DDL Zan o ne chiedono la modifica. L’influencer c’è andata giù pesante ed ha indispettito Matteo Renzi, che su Facebook ha scritto: “Da una come lei mi aspettavo qualcosa di più di una frasina banale e qualunquista. Sono pronto a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole. Sono sempre pronto a confrontarmi con chi ha il coraggio di difendere le proprie idee in un contraddittorio. Se ha questo coraggio, naturalmente“.

Ieri sera il leader di Italia Viva durante la sua ospitata a Stasera Italia News è tornato a parlare di Fedez e Chiara. L’ex sindaco di Firenze ha iniziato in maniera bislacca, tirando fuori una cosa vecchia su Fedez e che nulla c’entra con il dibattito sul DDL Zan: “Quando ero nel PD eravamo un partito riformista, non un partito che insegue Fedez. Perché ricordiamoci che Fedez è quello che andava in piazza contro Napolitano. Io dico che sono orgoglioso e felice di essere dalla parte di Giorgio Napolitano, che è un gigante della nostra Repubblica. Altra cosa è Fedez e le sue valutazioni grilline“.

“Letta mi criticava, ma abbiamo visto che c’è molta più credibilità nazionale ora” 👆 @matteorenzi, leader di @ItaliaViva a #StaseraItalia pic.twitter.com/IGmKGWcC0l — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 8, 2021

Matteo Renzi, le parole su Chiara Ferragni.

“Non è che voglio fare un confronto con lei. Io faccio i confronti con chiunque. Ho scritto a centinaia di ragazzi su Instagram. Poi vedo Chiara Ferragni con la quale in più occasioni ci eravamo scritti in privato con molta tranquillità. Ci siamo scritti su Whatsapp, non sui social. Cosa scrivevamo? L’avevo difesa quando l’avevano attaccata per la visita agli Uffizzi e parlavamo di quello. Lei ha 24 milioni di follower e ha detto che i politici fanno schifo. Questo atteggiamento è sbagliato e difendo il diritto e dovere di Chiara di fare quello che vuole con i figli e i follower. Però non posso permettere che qualcuno dica in modo sguaiato, qualunquista e cialtrone che i politici fanno schifo. Questo proprio non lo permetto. Deve avere rispetto per chi fa politica”.

E comunque volpino a tirare fuori “i messaggi su Whatsapp” in cui veniva ringraziato per averla difesa dall’attacco degli hater.