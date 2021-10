Dopo la cacciata di Joele Milan e la scelta di Matteo Fioravanti, finalmente abbiamo il nome del nuovo tronista. Poco fa sono finite le registrazioni della nuova puntata del programma mariano e sappiamo che la redazione ha invitato Matteo Ranieri e gli ha chiesto se volesse sedere sul trono. L’ex di Sophie Codegoni dopo l’iniziale esitazione ha accettato.

Mi auguro che qualcuno lo faccia sapere a Sophie Codegoni.

“La parte più brutta di tutta la nostra storia è stata la fine. Ha anche cercato di addossare la colpa a me. Anche perché conta che quando è arrivato sotto casa mia per lasciarmi, è arrivato con il suo amico, è sceso dalla macchina e l’amico ha lasciato l’auto accesa. Poi lui è sceso dalla macchina e mi ha detto che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire. Gli ho detto ‘scusami? Sei serio?’. Mi sono sentita brutta. Sono sfortunata con gli uomini. Calcola il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non fa nulla. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico.

Dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perché sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto. Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io l’avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da 1000€ a notte facendolo pagare. Bugiardo, perché ho le carte che dimostrano che per tre notti è costato 300€. A Milano non puoi trovare di meno. Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco”.