Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne sta diventando sempre più complicato. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici, le ragazze dopo aver discusso con lui, non si sono presentate nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Se Denise se l’è presa con la redazione accusando tutti di ostacolare la storia con Matteo, Federica invece ha pubblicato una storia Instagram in cui ha dato del co*****e a Ranieri.

Confrontandosi con Maria De Filippi, Matteo Ranieri ha lanciato una shade alla sua ex, Sophie Codeoni, dicendo che non vuole più al suo fianco ragazze che gli lanciano frecciatine sui social, invece di chiarire dal vivo: “Maria non ho una laurea, ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che cono un co*****e, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato“.

“io una che quando ci litigo invece di chiarire con me scrive sui sociali non la voglio, l’ho già avuta e non la voglio”

“Non verrà mai qui perché in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta. Dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto, quindi lui non è folle da entrare. Ne diceva di ogni, tra le tante cose ha detto che non gli piacevo a livello estetico, che ero un’egoista, egocentrica, narcisista e viziatissima. Mi ha umiliata, ha detto cose che avrebbero umiliato qualsiasi donna. Ho anche pensato che lui… ok meglio che non lo dico. E pensa che mia madre mi aveva avvisata ‘le acque chete rompono i ponti’.

Comunque la rottura con Matteo per me è stato un brutto colpo, inoltre non è che nei mesi dopo la scelta io abbia cambiato aspetto. Lui conosceva bene il mio fisico, la mia faccia , mi sono sempre fatta vedere dentro e fuori per quella che ero. Le sue parole sono state mazzate. Se me lo ritrovassi in Casa avrei tante cose da dirgli, finalmente. Visto che non ho mai avuto l’occasione perché è scappato”.