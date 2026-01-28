Matteo Paolillo smentisce storia con Jacqueline

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sulla voce diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che sostiene che l’attore ha avuto una storia d’amore clandestina con Jacqueline Luna Di Giacomo, tradendo il compagno Ultimo. L’attore di “Mare Fuori” ha smentito di aver avuto una tresca con la figlia di Heather Parisi, affermando che “questi gossip mi fanno proprio ridere, non c’è niente di vero”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva dichiarato che a causa del presunto tradimento, Ultimo e Jacqueline avevano vissuto una crisi profonda, che avrebbe portato il loro legame ai ferri corti. Tuttavia, Jacqueline ha smentito tale ricostruzione, pubblicando una foto con Ultimo in occasione del suo 30esimo compleanno, con la didascalia “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 Daddy”.

Secondo Parpiglia, Jacqueline e Paolillo si sarebbero conosciuti durante le riprese del film “Io + te” e sarebbero andati oltre il rapporto tra colleghi, scattando la passione. Tuttavia, Paolillo ha bollato quanto riportato da Parpiglia come “fake news”, assicurando che la notizia non è veritiera. Anche Jacqueline ha assunto la stessa posizione dell’attore sulla vicenda, senza fornire prove concrete relative alla presunta tresca clandestina.

Dopo il post di Jacqueline, Parpiglia ha commentato che “una foto vecchia, un messaggio affettuoso, nessuna smentita non cambiano quanto ho raccontato”. Paolillo, invece, ha smentito in modo più energico, mentre Parpiglia non si è espresso sulla dichiarazione dell’attore.