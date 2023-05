Matteo Paolillo: cover, tracklist e nuovo singolo della star di Mare Fuori

Matteo Paolillo è uno dei protagonisti di Mare Fuori e oltre a essere un attore è anche un cantante. Con lo pseudonimo di Icaro, infatti, prima del debutto in tv ha pubblicato un paio di singoli da solista e ha scritto anche la celebre sigla della fiction di Rai2 che ha poi cantato – insieme a tutto il cast – sul palco del Festival di Sanremo.

Sempre per Mare Fuori ha poi scritto Origami All’Alba che è stata incisa anche da Clara Soccini. Entrambi i singoli hanno conquistato il disco di platino vendendo oltre 100 mila copie l’uno.

Alla luce del successo dei brani ‘O Mar For e Origami All’Alba, Matteo Paolillo ha inciso anche Liberatemi, singolo che fa da apripista al suo album di debutto, Come Te, che uscirà il prossimo 19 maggio.



Matteo Paolillo: cover e tracklist dell’album di debutto

L’album Come Te conterrà in tutto undici tracce fra cui una tutt’ora misteriosa, le già conosciute Origami All’Alba e Liberatemi e due featuring al momento top secret.

Ecco lo screen che l’attore ha messo nelle sue storie:

Con chi canterà La Tigre e Strada? Ci sarà spazio per Clara Soccini che è l’artefice della versione più bella (sorry not sorry) di Origami All’Alba?

Considerando il successo della fiction di Rai2, dei singoli scritti da lui e del suo personaggio non mi stupirebbe se la sua missione sia il Festival di Sanremo 2024. Amadeus – vecchia volpe – sa bene come attirare i giovani e ottenere consensi e applausi.