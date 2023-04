Matteo Paolillo annuncia l’album di debutto, missione Sanremo 2024?

Matteo Paolillo è uno degli attori della fiction Mare Fuori e il suo personaggio è stato confermato anche nella quarta stagione; nonostante questo però ha avuto modo di portare avanti anche un’altra sua passione, quella del canto, incidendo un intero album.

Con lo pseudonimo di Icaro, Matteo Paolillo prima di Mare Fuori ha pubblicato un paio di singoli da solista ed ha scritto anche la celebre sigla della fiction di Rai2 che ha poi cantato – insieme a tutto il cast – sul palco del Festival di Sanremo. Sempre per Mare Fuori ha poi scritto Origami All’Alba che è stata incisa anche da Clara Soccini. Entrambi i singoli hanno conquistato il disco di platino vendendo oltre 100 mila copie l’uno.

Alla luce di ciò, proprio oggi l’attore ha annunciato l’arrivo del suo primo album.

“Una grande avventura volge al termine. Una nuova grande avventura sta per ricominciare. A breve ritornerò sul Set di Mare Fuori per continuare a dare la mia anima ad Edoardo. A breve vi presenterò il mio primo album. Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edo. Ci troverete le tematiche che mi stanno più a cuore: L’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali. La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza. Dove l’umanità si fonde sempre di più con la macchina, noi lotteremo sempre per le emozioni che ci rendono umani. A presto”.