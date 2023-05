Matteo Paolillo al Concertone, è polemica con l’atleta paralimpica Sara Vargetto

Sara Vargetto ha solo 14 anni e vive costretta su una sedia a rotelle, nonostante questo è un’atleta di basket e corre la maratona. Ieri, durante il Concertone del Primo Maggio, si trovava sotto al palco per assistere i suoi idoli musicali, fra cui Matteo Paolillo.

A raccontare la storia è stata l’agenzia di stampa LaPresse che ha sottolineato come l’atleta paralimpica, presente nel backstage del concerto, “avrebbe aspettato sotto l’acqua, pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre Paolo le teneva l’ombrello per non farla bagnare, che il suo idolo Matteo Paolillo le concedesse una foto“. Quando però il momento dell’incontro fra i due si sarebbe avvicinato una “persona dello staff del cantante” le avrebbe risposto: “niente foto, non gli va“.

Una storia ripresa da Il Messaggero che ha avuto modo di parlare col padre di Sara Vargetto:

“Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto. […] Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa”.

Lo stesso Matteo Paolillo, colto alla sprovvista da questa polemica, ha fatto sapere:

“Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido”.

Tutto è bene quel che finisce bene.