Matteo, Joele ed Andrea Nicole sono i tre nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne.

Il primo ha 24 anni, vive a Roma e come dichiarato nel suo video di presentazione: “provengo da una famiglia molto umile ma piena di amore; viviamo in una casa popolare, siamo 7 in tutto: mamma, papà e 5 figli, e in più Sydney la cagnolona. lo sono il piccoletto di casa e per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere 5 figli“.

Il nuovo tronista di #UominieDonne è Matteo! Cliccate subito QUI per vedere il suo video di presentazione ⬇😉 https://t.co/albJSqmpmc — Uomini e Donne (@uominiedonne) August 26, 2021

Joele invece è veneto ed abita in un paesino in provincia di Venezia. Ha un diploma in ragioneria e lavora in un concessionario d’auto. Ha 26 anni ed è anche un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo.

Joele Milan, ecco il nuovo tronista di Uomini e Donne (che ha scoperto la fidanzata a letto con il migliore amico) https://t.co/PhGip5QhZZ — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 25, 2021

Andrea Nicole è invece la più grande del gruppo ed è la tanto discussa tronista transgender. Da 8 anni, tuttavia, ha completato il suo percorso di transizione.

“Per i miei genitori è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me. Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio”.

Ecco le foto dei tre tronisti: