Gossip

Matteo Giunta attacca genitori su Instagram

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui critica aspramente i genitori che mandano i propri figli all’asilo nonostante abbiano la febbre. Il messaggio di Giunta è stato condiviso dalla moglie Federica Pellegrini, che ha annullato tutti gli impegni presi per la settimana in corso a causa di una malattia che potrebbe aver colpito la loro figlia Matilde di 2 anni.

La Pellegrini ha scritto un messaggio di scuse sul suo profilo Instagram, spiegando di aver dovuto cancellare tutti gli impegni a causa di “forza maggiore” e ha aggiunto di condividere le parole del marito. Il messaggio di Giunta recita: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di me***”.

La coppia ha una figlia di 2 anni, Matilde, e Federica Pellegrini è attualmente incinta della seconda figlia. In un’intervista recente, ha rivelato che il nome della neonata è già stato scelto e che sarà lo stesso di una protagonista di libri, che significa “calma”. La Pellegrini ha anche spiegato che la scelta del nome è stata fatta dalla figlia Matilde e che la neonata dovrebbe nascere nei primi giorni di aprile.

