Matteo Gigante: la vittoria e il gesto che conquista il mondo

Il "mamma mia" di Matteo Gigante conquista il mondo. Il tennista italiano ha sorpreso tutti nel secondo turno del Roland Garros 2025, battendo il greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 20 del ranking ATP. Gigante, attualmente al 167º posto e proveniente dalle qualificazioni, ha celebrato la vittoria con un gesto iconico, unendo le mani “a pigna”, simbolo di incredulità e gioia tipicamente italiano.

Questo gesto, già noto nel mondo dello sport, è conosciuto per esprimere celebrazione o dissenso verso decisioni arbitrali. Riconosciuto all’estero come un’emblematica espressione dell’italianità, mette in luce la tendenza degli sportivi italiani a esternare le proprie emozioni. Gigante ha ripreso un gesto reso famoso da Lionel Messi, che durante un incontro di Champions League ha mostrato incredulità verso una decisione dell’arbitro.

Nel contesto degli Europei 2020, vinti dall’Italia, molti giocatori, come Barella e Verratti, hanno usato simili espressioni nei confronti degli arbitri. Anche tra i più giovani, si sono replicate queste reazioni, come dimostrato da Matteo Prati nella finale del Mondiale Under 20 2023.

In un panorama tennistico, anche Fabio Fognini è un esempio di gestualità italiana. La sua iconica protesta durante Wimbledon 2013 è un momento memorabile, così come la sua esultanza in un match contro Frances Tiafoe nel 2019, dove ha unito le mani per invitare il pubblico a cantare. Questi gesti rappresentano una tradizione che continua a caratterizzare il mondo dello sport italiano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com