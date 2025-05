Matteo Gigante: Impresa al Roland Garros 2025!

Matteo Gigante, 24 anni e numero 167 del mondo, ha compiuto un’impresa straordinaria al Roland Garros 2025, superando in quattro set il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente 20esimo nel ranking ATP. Con questa vittoria, Gigante accede al terzo turno del torneo parigino, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton.

Nato il 4 giugno 2002 a Roma, nel quartiere di Casal Palocco, Gigante sta vivendo un periodo di rinascita dopo un anno di difficoltà dovuto a una mononucleosi che gli aveva impedito di competere. Nel giugno 2024, aveva raggiunto il miglior ranking della sua carriera, il 132esimo posto. La sua avventura al Roland Garros, iniziata dalle qualificazioni, rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di entrare nella top 100 mondiale.

Nel 2023, ha vinto il Nonthaburi Challenger in Thailandia e il Challenger di Tenerife, facendosi notare come uno dei giovani talenti della Next Gen. Ha esordito nei tornei del Grande Slam a gennaio con la partecipazione agli Australian Open, mentre nel 2025 ha trionfato al Challenger Roma Open e ha superato il primo turno agli Internazionali d’Italia contro il francese Arthur Rinderknech.

Oltre ai successi individuali, è stato un membro attivo della squadra italiana nella United Cup dell’anno scorso, che ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminata dalla Repubblica Ceca.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com