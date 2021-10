Matteo Fioravanti di Uomini e Donne ha concluso anzitempo il suo percorso televisivo scegliendo – a sorpresa – Noemi, che gli ha risposto di sì.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo Delle News, a spingere Matteo a scegliere è stata l’autrice Raffaella Mennoia, ospite in studio per la promozione della sua ultima fatica letteraria.

“Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta oggi, il tronista Matteo ha scelto a sorpresa Noemi dopo aver eliminato Francesca e Valentina. Matteo, in lacrime dopo l’esterna con Noemi, ha deciso di fare la sua scelta in anticipo su consiglio di Raffaella Mennoia, presente in studio per presentare il suo nuovo libro, decidendo quindi di vivere la sua storia con Noemi lontano dalle telecamere”.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha così parlato di Noemi dopo aver visto la loro esterna:

“Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire”.