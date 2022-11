Matteo Diamante risponde alle accuse di Nikita Pelizon: “Non sono un mostro aggressivo che minaccia”

Matteo Diamante, fra le pagine del settimanale Chi, ha risposto alle accuse mirate di Nikita Pelizon che in prima serata ha detto che lui le avrebbe impedito di uscire “con qualsiasi ragazzo della Liguria”.

“Mi dispiace solo essere passato per un mostro, per uno aggressivo che minaccia le donne” – ha dichiarato Matteo Diamante al settimanale – “Sono istintivo solo a parole, sono un bravo ragazzo. So farmi passare di fianco Nikita senza dire una parola, come già successo in passato”.

E ancora:

“Non sono l’uomo che ha dipinto Nikita, dopo la puntata del GFVip di ieri sera mia madre mi ha chiamato in lacrime dicendomi: “Con tutto quello che hai fatto per lei, ti ha descritto come un mostro”; è più facile pensare che un uomo sia ossessionato dalla sua ex piuttosto che ascoltare la sua versione. Inoltre stanno pubblicando vecchi video di me a “Ex on the Beach” in cui faccio il matto perché Nikita, dopo avermi detto “ti amo”, era già pronta a voltare pagina con altri concorrenti. E questo, certo, non aiuta”.

Matteo Diamante e Nikita Pelizon: “Ci siamo fidanzati 7 anni fa”

Matteo ripercorre la storia con Nikita, dal suo punto di vista.

“Ci siamo fidanzati sette anni fa, poi si è allontanata da me in un momento difficile della mia vita in cui, a causa di investimenti sbagliati, ero rimasto a terra. Le dissi che capivo, nonostante fossimo innamorati, che era meglio per lei fare la propria strada perché non potevo garantirle un futuro. Ci eravamo conosciuti in discoteca, io facevo il PR e lei faceva la ragazza immagine. É entrata nella mia vita, l’ho accolta a casa mia, ma poi, quando ci siamo lasciati, ha avuto legami con due miei amici. E allora le ho detto solo se, per favore, poteva evitare di uscire con persone del mio giro. Non l’ho minacciata o costretta a non frequentare nessuno della Liguria, come è venuto fuori, ma non potevo litigare con tutti per lei. É vero che me la sono presa con questi ragazzi, ma perché avevano tradito la mia amicizia, non per impedirle di fare la sua vita”.

Parentesi George Ciupilan

“George? Per me è come un fratello. Prima che entrasse nella Casa gli ho detto che poteva piacergli Nikita, e che sarebbe stato meglio lui di qualunque altro concorrente. E poi, essendo due persone che hanno fatto parte della mia vita, hanno delle affinità, dei tratti comuni. Lo conosco da quando aveva 17 anni, da quando ha fatto II Collegio. Era un mio fan, l’ho preso sotto la mia ala perché ho visto del buono in lui. Quando ha detto che non avrebbe potuto avere una storia con Nikita perché è stata legata a un suo conoscente non mi sono arrabbiato perché non volevo che si legasse a lei, ma perché mi ha definito un “conoscente” e non un fratello come ci siamo sempre considerati. E non ha detto che preferiva evitare per paura di una mia reazione, lo ha detto perché fra amici c’è un’etica per cui magari non ti metti proprio con la ex di una persona alla quale vuoi bene. Ma anche se fosse sarei felice per loro”.

Insomma, cosa aspettiamo a farlo diventare concorrente?