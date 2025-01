Matteo Diamante risponde al GF: “Sono etero, nessun compromesso”

Matteo Diamante, ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, ha rilasciato dichiarazioni forti sul reality durante il podcast Orangle Talk di Danila Cattani, definendo l’edizione in cui ha partecipato come la peggiore di sempre. Ha svelato episodi di bullismo e comportamenti gravi all’interno della Casa, sottolineando che l’atmosfera era tesa sin dal suo ingresso. Diamante ha evidenziato la presenza di concorrenti “raccomandati”, che avrebbero ottenuto vantaggi a spese degli altri, compreso lui stesso. Ha affermato che i raccomandati esistono e saranno sempre una realtà nel programma.

Parlando della sua esperienza, nonostante fosse un “guest star” e non un concorrente regolare, ha espresso la sua frustrazione per la gestione del programma, lamentandosi anche della cancellazione dell’edizione da parte di Mediaset. Ha descritto un ambiente caratterizzato da bodyshaming, bullismo e insulti, evidenziando la gravità di quanto accaduto.

Infine, Diamante ha chiarito la sua posizione personale, affermando di rimanere fermamente etero e di non accettare compromessi. Ha concluso citando un consiglio di suo padre, sottolineando l’importanza del lavoro e della dignità. Queste dichiarazioni rivelano un lato inedito del reality e pongono interrogativi sulla gestione dei concorrenti e delle dinamiche all’interno della Casa.