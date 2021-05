Matteo Diamante ha avuto una violenta lite con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. L’ex pupo ha accusato i due naufraghi di essersi messi d’accordo per nominarlo (anche per quello che gli ha rivelato Miryea Stabile). Durante un confronto la pupa ha dichiarato di non aver mai detto a Matteo Diamante che gli altri concorrenti stavano complottando contro di lui: “Io ti ho solo detto che Andre e Ignazio parlavano di nomination, ma non ho fatto nomi. Poi non ti ho mai detto che si stavano accordando“.

Il bel biondino è sbottato ed ha accusato la Stabile di avergli mentito: “Certo che Miryea mi ha detto quelle cose. Non c’ho più volta di metterla in mezzo perché cambia sempre versioni a seconda di con chi parla. Mi sono rotto il ca*** anche di lei.

Questa è la terza volta che mi fai litigare perché mi riferisci cose sbagliate. Riporti cose non corrette. Questa ragazza è la terza volta che mi fa litigare per questa roba qua. Non ci sto. Io dico le cose come vanno dette e quindi a tanti dà fastidio. La Miryea dice agli altri che non mi ha detto certe cose.

A me non ha detto ‘hanno parlato di nomination’, ma anche altro. Io le ho chiesto ‘è vero che parlavano di nomination ed hanno fatto il mio nome mettendosi d’accordo?’. A questa domanda lei mi ha detto di sì. Io non sono contro di lei, però lei mi ha detto questo. Che motivo avrei di mentire su questa cosa?”

La tensione è andata avanti per ore e il giorno dopo quando Cerioli le ha spiegato bene le accuse che le ha rivolto Matteo Diamante, Miryea è esplosa, piangendo ed urlando: “Matteo basta! Io non riporto le cose male! Mi sono rotta i cog***i di te. Che ca*** ti ho detto io? Tu mi accusi di cose non vere. Mi stanno sul ca*** le persone false“.

Dopo settimane di discussioni solo per il riso, finalmente un po’ di pepe in Honduras.

La lite tra Matteo Diamante e Ignazio Moser.

