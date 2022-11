Matteo Diamante, l’ex di Nikita si sfoga contro George: “Io, tre anni con lui”

Alfonso Signorini ieri sera al GF Vip ha provato ad indagare sul legame che sta crescendo tra Nikita e George Ciupilan. Il ragazzo però ha dichiarato di non essere pronto ad andare oltre l’amicizia perché l’ex della Pelizon è ‘una persona che lui conosce bene. Questa frase ha mandato su tutte le furie Matteo Diamante. E proprio perché l’ex naufrago è legato in qualche modo sia a Nikita che a George (che per adesso è un vero comodino), un suo ingresso nella casa del GF Vip sarebbe un’ottima idea.

Un amico in comune ? Ma stai scherzando? Una persona che conosco molto molto bene? Ma se abbiamo passato gli ultimi 3 anni della nostra vita assieme, comprese vacanze, dolori e gioie e abbiamo pure vissuto assieme, (a parte la parentesi in sturdust dove sono stato io a spingerti di andare che tu eri indeciso) quando tutti ti prendevano per i fondelli perché eri “quello del collegio” io c’ero ed ero il vicino a te. Riconobbi il tuo potenziale e ti spinsi a staccarci per la tua crescita! Per me eri il mio fratellino, protetto e guai chi ti toccava perché so quanto vali e con le nostre storie siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare ti dissi; “Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematica”.

Non ce l’avrò mai con te ma con il sistema del quale tu hai paura e mi dispiace perché al contrario io non mi comporterei così. Il primo che mi rompe con la frase “cerchi visibilità ” lo mando a quel paese!! Non dispiace a nessuno la visibilità, ma così ne faccio a meno e sinceramente l’amore fraterno va oltre il gioco, va oltre tutto evidentemente è così solo per me, stupido trentenne. E lo scrivo proprio perché di entrare non mi interessa, anche perché una persona come me li dentro farebbe una strage ora come ora.

“Poi La conosco bene sa giocare e ha lo sguardo fulminante e t ho anche detto qualora fosse meglio te che un’altro. Se ora ti DEVI nascondere perché hai paura di estraniare i tuoi palesi sentimenti, a me dispiace, ma mi offendi molto di più così perché fai il loro gioco e tu lo sai bene Conosco la dinamica e ti vedo in difficoltà. Ma mi fa schifo essere chiamato “una persona che conosco molto modo bene». Qua fanno i nomi di Totti, dei parenti e di gente a caso e tu non puoi dire “è la ex di Matteo Diamante mio FRATELLO??” Cosa c’è sotto?

“Fai quello che vuoi con Nikita, per me la storia è finita anni fa nonostante tornasse, e nonostante ci piaceremmo sempre, abbia idee diverse. A me non piace fare lo scalatore sociale, non ho bisogno di affiancarmi nessuno per forza, sto bene così, preferisco usare le mie qualità e prima o poi arriverà la donna della mia vita. – ha continuato Matteo – Le vorrò sempre bene ,ma detto questo non stare a dire “non posso” come se ti avessi obbligato a non fare qualcosa anzi ti ripeto, ti dissi “sentiti libero, meglio te che un altro”.

Al GF mi interessava solo che mi dimostrassi la tua maturità e fratellanza, mentre invece stai facendo il gioco degli altri. Quando ho fatto L’Isola sei stato l’ultimo e il primo che ho chiamato e mentre pativo la fame non c’era giorno che non ti pensavo e quanto ho parlato di te Dio solo lo sa… detto questo, non starmi a nominare con questa indiretta pochezza piuttosto fatti gli affari tuoi e goditi il tuo momento e inizia a giocare, che la tecnica del “ragazzino maturo che si fa gli affari suoi” come ti ho consigliato adesso sta stufando. So che tanto questo messaggio non ti arriverà mai, lo leggerai quando uscirai e io non ci sarò più.

Sei grande abbastanza per continuare da solo a quanto vedo e seguire il sistema che è molto più importante di un amicizia fraterna. Hai la mia benedizione, innamorati, baciati come ti dicono o come ti senti e non preoccuparti per me. Continuo per la mia strada, deluso, ma ormai consapevole di quanta falsità c’è nel mondo della tv, ma io rimarrò così che di cose da fare ne ho tantissime (come negli ultimi 3 anni e mezzo a questa parte… con la mia schiera di amici di “paese ” che so che non mi giudicherebbero mai un “Amico che conosco molto molto bene”). Punto”.