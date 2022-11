Matteo Diamante esplode contro Nikita e pubblica la loro chat: “Pazza!”

Qualche giorno fa attraverso delle storie di Instagram Matteo Diamante ha bacchettato il suo caro amico George Ciupilan e l’ex fidanzata Nikita. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato ai due gieffini lo sfogo dell’ex naufrago e la Pelizon non l’ha presa bene: “Quello che sta dicendo è che io non posso uscire con i suoi amici, non posso frequentare i suoi amici o uscire con le persone della sua stessa regione. Se lo viene a sapere poi si incavola. A me spiace che questa persona debba ogni volta fare le stesse scene. Queste qui sono sceneggiate già viste. Sono passati sette anni dalla fine della relazione. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Per me è una storia chiusa, finita, vecchia. Personalmente non darei nemmeno visibilità a questa persona“.

In realtà George e Nikita non hanno capito le parole di Matteo Diamante, che nelle sue storie addirittura si diceva tranquillo se il suo amico si fosse messo con la sua ex ragazza: “Gli dissi che avrebbe potuto innamorarsi di lei. Lo sapevo e lo rassicurai dicendo meglio lui che uno sconosciuto“. Questo ragazzo può stare simpatico o meno, ma non ha mai attaccato George ‘perché troppo vicino a Nikita’.

… George potrebbe mai innamorarsi di Nikita? Non sembra… ma… 👀 #GFVIP pic.twitter.com/c42GfGtdJ5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 3, 2022

Matteo Diamante risponde a Nikita.

Matteo Diamante non ha preso bene le frecciatine di Nikita e dopo la puntata del GF Vip ha risposto.

“Ma scusate, è uno scherzo? Aspettate che mi siedo. “Sono geloso”fa già ridere così. Ora respiro un attimo, non ci credo! Per fortuna migliaia di persona sono testimoni dei miei ultimi anni.. per piacere mi confermate che sono tutto tranne che geloso? Ma non è vero dai sto volando! E poi scusate quella frase li “non posso uscire con le persone che conosce o gente della sua regione”?

Ma non è vero “Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto a farlo con amici o presunti tali” in un contesto di 4 anni fa. Che è diverso e. Bho ma questa è pazza. Cioè ma che descrizione di me ha fatto!? fr, Ragazzi mi siedo scusate e rimango educato un attimo No vabbè follia! Cosa ho sentito stasera Ma è uno scherzo dai. Fortunatamente migliaia di persone sono testimoni della vita che conduco da anni e della persona che sono. Condivido qualsiasi cosa anche serate, relazioni, tutto, non credo di essere geloso di Nikita”.

“Devo raccontare la vera storia”.

“Ma mi sa che devo raccontare davvero la storia così escono fuori le vere persone, signore si ma scemo no. Ho le prove dell’esatto contrario perciò lasciatemi ridere perché mi sembra surreale.

Ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei. Anzi proprio archiviata. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente. Peccato per George che il messaggio, estrapolato così aveva un significato diverso, ma va bene anche questo, qualcosa è arrivato ed è servito, ora si darà una svegliata. Belle le parole per quello che ha letto. Mi è piaciuto che ha specificato ciò che gli dissi”non sentirti vincolato nell’instaurare un rapporto con lei, che anzi secondo me potrebbe anche piacerti e non dirle che per rispetto non ti sentì libero, che poi pensa che sia io” apprezzo il suo rispetto. Ma poi Nikita che dice : Non vuole darmi visibilità ?te, Ma gli ricordate voi perché è conosciuta? Ve lo dico lei non mi vuole sentire perché io so la verità e fa paura quella, forse il problema non era George che non voler parlar di me, ma un’altra persona glielo impediva!”

Come se non bastasse Matteo Diamante ha anche pubblicato le chat archiviate con Nikita.