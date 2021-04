Matteo Diamante durante la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi è diventato il leader degli Arrivisti e nel momento delle nomination ha mandato al televoto Manuela Ferrera, la spaccacocchi. Nel farlo ha però citato Akash Kumar che poco prima l’aveva criticato per aver detto alla donna “c’hai 36 anni” in senso denigratorio.

Akash Kumar ha provato a rispondere in diretta, ma Ilary Blasi aveva già sonno e non gliel’ha permesso chiudendo in fretta e furia la puntata.

Poco dopo, su Instagram, Akash ha pubblicato le sue chat (Instagram e WhatsApp) con Matteo Diamante che risalgono ai primi di marzo e dove pare che i due si siano messi d’accordo per fare una diretta insieme.

“Non ho bisogno di un Diamante per avere una foto sul suo profilo per avere quei quattro follower, non me ne frega un C. I modelli fanno i modelli, gli influencer fanno gli influencer. Detto ciò, Diamante, KSJSQ#LQQ!# le chat. Ma la mia domanda è: se non ci fossero i social, tutti sti influencer.. Che C fanno nella vita? Io almeno il modellino lo faccio. Povero!”.