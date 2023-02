Matteo Diamante accusato di razzismo, esplode una violenta lite al GF Vip

La serata di carnevale al GF vip è finita malissimo. Durante la notte Oriana Marzoli ha avuto una discussione con Matteo Diamante, che ha fatto un discorso sull’educazione ed ha tirato in ballo l’Italia e il paese d’origine della gieffina. Luca Onestini è subito intervenuto: “In Italia cosa? L’Italia è per tutti. Non essere razzista! L’Italia è per tutti ricordatelo e impara l’educazione”.

Subito dopo Oriana è sbottata: “L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?! Ricorda che sono stata chiamate e questo paese è per tutti quanti“.

Appena Onestini e la Marzoli si sono allontanati Matteo Diamante si è sfogato con Antonella e Nikita: “Io non voglio farmi rovinare la reputazione da questo clown. Io se stavo fuori guadagnavo 20 volte. Io sono venuto qui per difendere la mia fidanzata. Vive solo di reality a 28 anni quello. Mi dice a me come trattare le donne?! Io mi butterei nel fuoco per Nikita. Questa che ha più reati che amici mi vuole insegnare l’educazione. Qui è una fatica resistere. Luca mi ha sbattuto un bicchiere davanti dopo che lavo i bicchieri per 20 persone. Nemmeno a casa mia lavoro così tanto“.

matteo che dice ‘oriana ha più reati che amici’ ma come ti permetti #gfvip #oriele — Gabriele Pastore (@Gabrytrash) February 19, 2023

Luca, Oriana e Nicole contro Matteo Diamante.

Nel cortiletto Oriana si è messa a piangere: “Mi ha detto ‘vattene in Spagna’. Ma come si permette?” La Murgia ha confermato le parole dell’amica: “Sì ha detto tornatene in Spagna“.

Luca Onestini ha parlato ancora di razzismo: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Non mi piace sentire ‘tornatene in Spagna’. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo“.

Matteo: “In Venezuela non esiste l’educazione” Lo dice el PhD en astrofísica Matteo Diamante. En su tiempo libre redacta estudios para la NASA y el MIT. Fracasado Xenófobo #oriele #gfvip — Alex Killjoy 🧚🏻 🇳🇴🇪🇸 (@akillj0y) February 18, 2023