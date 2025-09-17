Matteo debutta al Grande Fratello con Simona Ventura in Italia

L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello è al culmine. La prima puntata andrà in onda lunedì 29 settembre su Canale 5 e la conduttrice Simona Ventura ha già presentato il primo concorrente ufficiale: Matteo.

Questa edizione del Grande Fratello si distingue per un ritorno alle origini, con una durata di 100 giorni e un cast interamente composto da concorrenti non professionisti. Simona Ventura, alla sua prima esperienza come conduttrice del programma, promette una stagione caratterizzata da semplicità e autenticità, con un focus sulle storie di vita reale. Non ci saranno influencer o tiktoker, ma solo persone comuni.

Nel primo promo rilasciato sui social, Matteo è descritto come un pugile professionista con un passato interessante. Simona ha rivelato che Matteo non è solo forte fisicamente ma anche mentalmente, avendo dedicato tempo ad allenarsi e a studiare, tanto da conoscere a memoria la Divina Commedia. La conduttrice ha sottolineato che Matteo è un “gigante buono” che ha sempre guadagnato il rispetto, sia nella vita di tutti i giorni che sul ring, promettendo che sarà un concorrente difficile da battere.

Il pubblico attende con entusiasmo di conoscere meglio Matteo e di vedere come si integrerà nella Casa più spiata d’Italia. La nuova edizione del Grande Fratello promette sorprese e storie avvincenti, riportando il programma alle sue radici.