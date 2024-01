Matteo de L’Eredità è il nuovo campione, Liorni: “Sosia di Leclerc”

Da un paio di giorni gli occhioni azzurri e il bal faccino di Matteo stanno conquistando il cuore di molti fan de L’Eredità. Ieri Marco Liorni, ironizzando con lui, gli ha detto che è il sosia di Harry Potter e di Charles Leclerc e tutti i torti non li ha.

Arrivato senza problemi al gioco della Ghigliottina battendo il campione in carica, Matteo ha iniziato con un bottino di 160 mila euro ma fra errori e dimezzamenti ha giocato per 20 mila euro. Una cifra che purtroppo non è riuscito a portare a casa, ma che gli ha concesso di diventare il “campione in carica”.

Ecco il video completo:



L’Eredità, quando ha rischiato di non essere confermata in Rai

Il programma con la nuova conduzione di Marco Liorni sta ottenendo ascolti molto buoni e pensare che ha pure rischiato di migrare altrove. Ecco cosa ha scritto a riguardo DavideMaggio.it lo scorso ottobre: