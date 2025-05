Matteo: Come Sta Dopo il Ritiro a Roma?

Infortunio per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista italiano si è ritirato dopo il primo set, perso, nel terzo turno contro il norvegese Casper Ruud. Berrettini, tornato in campo dopo un infortunio agli addominali subito a Madrid, ha manifestato il suo dispiacere in conferenza stampa: "Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po’ complicate".

L’azzurro ha raccontato di aver avuto dubbi fino a dieci minuti prima della partita, ma ha deciso di tentare: "Sono rimasto sorpreso da come il mio corpo ha reagito fino a un certo punto. Tuttavia, ho avvertito un’altra fitta verso la fine del primo set e non sono riuscito a rimanere concentrato. Così, mi sono dovuto ritirare".

Berrettini ha aggiunto che uno dei suoi obiettivi era non ritirarsi, in quanto teme un lungo stop: "Spero di essermi fermato in tempo. Mi fa male, ma non credo di essermi strappato". Con un sorriso amaro ha sottolineato: "Una settimana fa non pensavo nemmeno di giocare questo torneo. Essere riuscito a vincere una partita e giocarne un’altra e mezza è già un risultato straordinario".

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com