Non soltanto la vittoria della nazionale di calcio agli europei, l’Italia questo mese ha celebrato anche Matteo Berrettini, che è il primo italiano ad aver giocato la finale del torneo di Wimbledon in 144 anni (134 edizioni). Tutto questo è successo proprio negli stessi giorni in cui la squadra di Mancini si è scontrata con l’Inghilterra e così il tennista (che purtroppo non sarà alle Olimpiadi di Tokyo) ha incontrato i calciatori della nazionale a Londra e con loro è sceso in campo dopo la vittoria. Matteo e i giocatori della nazionale si sono rivisti anche a Roma per la cerimonia con il Presidente Sergio Mattarella e per i festeggiamenti nel centro della capitale.

Intervistato da La Stampa il 25enne ha rivelato chi sono i calciatori con cui ha legato di più e che sono stati più gentili con lui: “Ciro Immobile è stato tanto carino, la curva non mi aveva riconosciuto, quando mi ha portato in campo sono partiti i cori. Ma anche con Mancini sono stato bene, poi con Donnarumma, Bonucci e Chiellini ci sono stati bei momenti. Chiellini cosa mi ha detto? ‘Mannaggia, non sono riuscito a riposare prima della finale perché ti seguivo sul live score’. Lui è davvero simpatico, sono stato benissimo“.

Non so perché, ma a giudicare dai video e dalle foto c’avrei scommesso che avrebbe fatto il nome di Ciro.

Matteo Berrettini e Ciro Immobile: le foto insieme.

questa foto di immobile e berrettini per mano rimarrà tra le mie preferite per decenni 💙 pic.twitter.com/1lw9MVpn5R — elenaclaire. (@gocciodigin) July 12, 2021

Chiellini e le parole per il tennista.

“Lui è un grande campione e ci rende orgogliosi. Averti conosciuto è stato un grande piacere. Mi raccomando continua a farci sognare! Cosa gli dico? Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti tutti veramente fratelli d’Italia”.

“Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti tutti veramente fratelli d’Italia.” – Le parole per Matteo Berrettini di Giorgio Chiellini, ricevuti con tutta la Nazionale al #Quirinale da Sergio Mattarella 🇮🇹👏🏼 pic.twitter.com/ku7cV3FxAr — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 12, 2021